Громкие премьеры и встречи с режиссерами: «Горький fest» стартовал в Нижнем Новгороде

«Путь к зрительскому сердцу» — одна из главных тем фестиваля нового российского кино. «Горький fest» стартовал в Нижнем Новгороде и традиционно собрал лучших режиссеров, актеров, продюсеров и сценаристов со всей страны. В Приволжье они привезли 19 картин, в их числе фильм-открытие — комедия «Беги». На празднике кино работает корреспондент «Известий», кинокритик Николай Никулин.

В Нижнем Новгороде — аншлаг на открытии фестиваля. Самого зрительского в России. Михаил Пореченков в должности президента киносмотра по традиции приветствует горожан и встречает именитых гостей. Никита Кологривый под аплодисменты полного зала открывает церемонию. И открывает фильмом, в котором оба актера предстают на экране: один бежит, другой убегает.

«Это работа. Нужно показать то, что мы сделали. Мне отрадно то, что картину взяли. И специальный показ. Это фильм-открытие. Режиссеры, продюсеры — все приехали. Все, кто работал, вкладывал душу в эту картину», — рассказал актер Михаил Пореченков.

Комедия «Беги» неслучайно открывает «Горький fest»: главной темой в этом году стало доверие к кино, путь к зрительскому сердцу, будь это авангардные эксперименты Сергея Эйзенштейна — в ретроспективе классика, или фильмы середины 1990-х — в программе «Народный поворот 1995».

«Мы специально делаем, чтобы зрители смотрели кино, чтобы восхищались, чтобы переживали вместе с героями», — заявил актер Михаил Пореченков.

«В основном конкурсе фестиваля — 19 фильмов: истории взросления, путешествия к самому себе, признания в любви к искусству. Это работы амбициозных режиссеров, которые бегут от коммерческих стандартов больших студий, но рано или поздно готовых с ними подружиться», — заявил кинокритик Николай Никулин.

Вот и фильм «Беги» заставляет героя Никиты Кологривого постоянно убегать, потому что дружить с убийцей ему совершенно не хочется. В квартире незнакомца он обнаружил его мертвую жену и, будучи свидетелем убийства, понял — надо бежать.

«Для меня это событие знаковое. Я здесь уже второй раз. Мне кажется, там есть такая тема, что мы сейчас все бежим и находимся в какой-то гонке, такой постоянной. И иногда стоит остановиться. Наверное, об этом картина», — заявил режиссер Роман Артемьев.

Комедия режиссера Романа Артемьева в том, что убегающий — сам преступник. Жена подозревает его в изменах, поскольку он постоянно пропадает на работе. Но работа его — взламывать сейфы в квартирах. И теперь, попавшись на глаза герою Михаила Пореченкова, он рискует совсем не вернуться домой. Актриса Анна Невская играет психолога, которая пытается спасти брак героя Кологривого.

«Он хороший актер, он легко вступает в контакт. Он очень ответственный. Конфликтные ситуации мы разбираем, это такая роль. С этого начинается фильм», — заявила актриса Ана Невская.

Громкий старт фестиваля. Праздник кино начался. Впереди — еще фестивальная неделя с насыщенными показами фильмов, судить которые будет жюри во главе с Алексеем Германом-младшим.