«Скудость мысли»: звезда сериала «Моя прекрасная няня» высказался против ремейка с Иванченко

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 40 0

Актер Борис Смолкин выступил против ремейка сериала «Моя прекрасная няня»

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» высказался против ремейка с Иванченко

Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев

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Он выйдет на экраны уже в сентябре.

Актер Борис Смолкин, сыгравший дворецкого Константина в сериале «Моя прекрасная няня», высказался против ремейка с Олесей Иванченко. Об этом артист заявил в беседе с Газета.ру.

По мнению Смолкина, у современных сценаристов недостаточно фантазии. Кроме того, актер уверен, что в конечном итоге сериал, снятый по мотивам «Моей прекрасной няни», провалится.

«Скудость мысли, скудость мысли у наших, к сожалению, сценаристов. Ни один вторичный проект успеха, насколько я помню, не добивался», — сказал Борис Смолкин.

При этом актер хочет посмотреть предстоящую премьеру, потому что ему интересно, что съемочная команда «натворит» с легендарным телехитом начала 2000-х.

Еще Смолкин выразил недоумение по поводу того, что в кино появляются непрофессиональные актеры, намекая, вероятнее всего, на юмористку Олесю Иванченко. По его мнению, в кадре должны быть люди с соответствующим образованием.

Кстати, ремейк «Моей прекрасной няни» сериал «Няня Оксана» должен выйти в прокат уже через пару месяцев — в сентябре 2025 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что режиссер сериала «Моя прекрасная няня» негативно высказался о предстоящем ремейке.

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