Ямы, колеи и трещины: прокуратура потребовала отремонтировать дороги в центре Петербурга

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Часть дорог в центре Петербурга не соответствуют нормам безопасности

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Покрытие не отвечает требованиям безопасности.

Прокуратура потребовала отремонтировать дороги в центре Петербурга. Ямы, колеи и трещины нашли сразу на 15 улицах в центре Петербурга. Среди них оказались улицы Большая Московская и Марата.

Специалисты пришли к выводу, что из-за серьезных повреждений дорожное полотно не отвечает требованиям безопасности.

В адрес главы управления, которое отвечает за эти работы, внесли представление. Прокуратура проследит, как устраняются нарушения.

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