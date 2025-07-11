Собянин: инвестиции в основной капитал за последние годы выросли почти вдвое

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 57 0

Только за первый месяц 2025 года их прирост составил около восьми процентов.

Собянин: инвестиции в основной капитал за последние годы выросли почти вдвое

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Экономика Москвы демонстрирует высокие темпы роста. Так, индекс промышленного производства вырос почти на семь процентов, инвестиции — на восемь процентов, а средний показатель за последние пять лет составил 4,7 процента. Об этом Сергей Собянин рассказал в интервью РИА «Новости».

«Если мы с вами посмотрим пятилетку до 2020 года, то Москва росла с темпом один-два процента в год. Когда на нас обрушились все невзгоды мира, мы стали расти в среднем в темпе 4,7 процента в течение всех пяти лет», — подчеркнул Мэр Москвы.

В условиях охлаждения экономики городу удалось добиться устойчивого развития. Объем инвестиций в основной капитал за последние годы удвоился. Только за первый месяц 2025-го его прирост составил около восьми процентов.

В разы за последние годы вырос высокотехнологичный сектор экономики Москвы, благодаря этому создаются новые центры компетенций. Высокотехнологичная промышленность играет огромную роль в экономике Москвы, отметил Сергей Собянин. Она требует развития информационных технологий, науки, инноваций, подготовки квалифицированных кадров.

«Мы взяли курс на новую, современную индустриализацию. И за последние годы у нас высокотехнологичный сектор растет. Даже не на проценты, а в разы. Это не может не радовать, потому что это создает новые центры компетенций», — отметил Мэр Москвы.

Около трети товаров столичных производителей отправляется в другие регионы России и зарубежные страны. Развивать международное сотрудничество помогают городские и федеральные программы поддержки экспортного потенциала.

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