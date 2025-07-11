Губернатор Гладков передал Путину картину, написанную на фрагменте ракеты ПВО

Автор изображения — жительница Белгородской области.

Фрагмент уже не вражеской, а нашей ракеты ПВО из Белгородской области сегодня доставили в Кремль. На нем местная художница нарисовала трогательную картину и попросила передать ее президенту.

Дом, поврежденный во время обстрела, девушка с собакой и надпись: «Белгород не сдается» передают настрой жителей. Подарок Владимиру Путину вручил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«У нас вот тяжелые испытания на жителей приграничья выпали. Одна из девушек, жительниц, она на осколках С-400 стала рисовать вот эти картины <…> Это корпус, это крышка. <…> Она стала таким, наверное, символом с одной стороны, что нас защищают, а с другой стороны надежда... Надежда, не то что надежда, а уверенность в близкой победе, она есть в душе каждого из нас. Хотел передать от всей души», — рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Губернатор рассказал президенту о поддержке участников СВО. Каждому, кто вернулся с передовой, помогают трудоустроиться. Открыт современный комплекс адаптивных видов спорта, где развивают сразу 40 направлений. Работает центр протезирования.

На встрече обсудили и социально-экономические показатели региона. Удалось сократить дефицит медицинских кадров. Также ведется работа по строительству новых школ и повышению зарплаты учителей.