«Максим говорит кайфовать»: группа Serebro о ненависти слушателей к ним

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 48 0

Максим Фадеев учит солисток группы Sеrеbrо получать удовольствие от своей работы

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Артистки рассказали, каких принципов они придерживаются в работе.

Продюсер Максим Фадеев учит своих подопечных получать удовольствие от своей работы. Об этом рассказали участницы группы Serebro корреспонденту 5-tv.ru на фестивале в «Лужниках» в честь десятилетия «Нового радио».

На вопрос журналиста о том, присутствует ли какая-то ненависть у слушателей к обновленному составу одной из самых популярных групп в России, девушки ответили отрицательно.

«Нет, какая ненависть?» — говорит участница группы Диана Рак.

«Можем сказать одно: Максим (Фадеев — Прим. ред.) нам говорит просто кайфовать от того, что мы делаем», — сказала вокалистка Айгуль Валиулина.

Диана Рак добавила, что необходимо быть искренними с собой, а также со своей аудиторией. В таком случае ни о какой ненависти речи быть не может.

Ранее 5-tv.ru писал, что MIA BOYKA рассказала о примирении с Люсей Чеботиной после полутора лет молчания. Причиной конфликта стали слухи о том, что MIA BOYKA якобы уводила молодого человека у своей на тот момент подруги. Все детали артистка раскрыла в подкасте «НеДудь» на «Новом Радио».

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