Собянин: московские школьники провели поисковую экспедицию в местах боев ВОВ

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 18 0

Экспедиция состоялась в рамках летней всероссийской акции «Вахта памяти».

Собянин: московские школьники провели поисковую экспедицию в местах боев ВОВ

Фото: © РИА Новости/Таисия Воронцова

Столичные школьники провели поисковую экспедицию в местах боев Великой Отечественной войны. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«12 учеников из школы № 1788 отправились на границу с Калужской областью — в деревню Кузовлево. В 1941-м здесь находилась линия обороны Москвы и велись ожесточенные бои», — отметил Мэр Москвы.

Ребята обнаружили останки пяти бойцов и солдатский (смертный) медальон. В результате экспертизы удалось установить имя пропавшего без вести рядового Александра Синицына.

Школьники также нашли более 10 артефактов времен обороны Москвы, в том числе советские и немецкие гильзы, штык от винтовки Мосина и советскую каску.

Раскопки прошли в рамках летней всероссийской акции «Вахта памяти». До экспедиции дети изучали места боев по картам и архивным материалам, проходили обучение в «Школе поисковика».

Сейчас в столичных школах и колледжах работает свыше 30 поисковых отрядов. Помимо этого, в городе действует более 400 военно-патриотических клубов, где занимаются свыше 20 тысяч ребят.

+32° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.89
-0.01 91.12
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:05
Захарова: киевский режим ведет борьбу с детьми и совестью
15:50
Собянин: московские школьники провели поисковую экспедицию в местах боев ВОВ
15:34
Чем грозит Земле? На Солнце за двое суток ускорился рост вспышечной активности
15:15
Путин выразил надежду на продолжение прямых контактов с Ким Чен Ыном
14:58
«Выглядит смешно»: Юлия Меньшова о роскошной жизни и попытках молодиться
14:45
«Замечательная пара»: Шаляпин выступил в защиту союза Бородиной и Сердюкова

Сейчас читают

Танкеры притягивают мины: кто взрывает суда, имевшие связь с российским нефтегазом
В Курске из-за атаки ВСУ по пляжу погибли три человека
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025