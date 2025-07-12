«Это уже трагикомично»: Фицо признал военное доминирование России на Украине

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 27 0

Фицо признал военное доминирование России на Украине

Фицо признал военное доминирование России на Украине

Фото: www.globallookpress.com/ Attila Volgyi

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Премьер-министр Словакии также высказался об эффективности антироссийских санкций.

Несмотря на санкции Евросоюза (ЕС), Россия доминирует над Украиной в военном отношении и укрепляется экономически. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе субботней пресс-конференции.

«Интересы Словакии 18-й пакет санкций не затрагивает. Вы знаете мое мнение, я думаю, это уже трагикомично, что мы принимаем 18-й пакет и по-прежнему ничего не происходит», — сказал политик.

Фицо не понимает, по какой причине в ЕС считают, что эти меры — полезная вещь. Сам премьер-министр Словакии отметил, что у него другой взгляд на этот вопрос.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Фицо объяснил отказ Словакии поддержать новые санкции против РФ. Договориться об очередных антироссийских мерах не смогли на саммите ЕС в Брюсселе в конце июня. Политик уверен, что новые меры могут поставить под угрозу поставки газа из РФ, а это негативно скажется на его стране. Поэтому, исходя из соблюдения собственных национальных интересов, он не намерен поддерживать новые санкции Евросоюза. При этом Роберто Фицо подчеркнул, что отказ поддержать очередной пакет санкций против России — настоящее испытание на прочность.

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