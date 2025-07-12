Первый тестировавший вакцину «Спутник V» 45-летний ученый погиб в ДТП

В результате автомобильной аварии погиб учредитель компании, которая тестировала вакцину «Спутник V» перед выпуском, Константин Захаров. Ему было 45 лет. Подробности трагедии сообщил источник 5-tv.ru.

Константин Захаров. accellena.com

Происшествие произошло под Приозерским районом в Ленинградской области на трассе Саперное-Мельниково-Кузнечное 11 июля.

Как сообщает источник, легковой автомобиль ученого столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, водитель большегруза с полуприцепом из-за лопнувшего колеса потерял контроль над управлением и выехал на встречную полосу.

«Константин был не просто начальником, а настоящим лидером, человеком, который вдохновлял, поддерживал и всегда верил в своих коллег. Его профессионализм, чуткость и безграничная преданность делу оставили неизгладимый след в сердцах всех, кому посчастливилось с ним работать», — опубликовала пресс-служба компании «Экселлена» сообщение.

Следственными органами, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ДТП рядом с Домодедово погиб водитель автобуса.