В Москве заключили под стражу сбившего пешеходов мужчину

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 34 0

В результате ДТП на Бережковской набережной пострадали пять человек, в том числе двое детей.

Сбившего пешеходов на Бережковской набережной в Москве заключили под стражу

Фото: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc

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Мужчина, который сбил пятерых пешеходов на Бережковской набережной в Москве, заключен под стражу. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Вчера 23-летний молодой человек, находясь за рулем электрокара, наехал на людей на пешеходном переходе и скрылся. Пострадали пять человек, в том числе двое детей. Немногим позже подозреваемый объяснил свое решение покинуть место происшествия: он не хотел проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

«С учетом позиции прокуратуры Западного административного округа суд заключил под стражу обвиняемого по делу о ДТП на Бережковской набережной», — сказано в сообщении.

Обвинений несколько: нарушение правил дорожного движения, которое повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

«За совершение данного преступления предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы», — рассказали в прокуратуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что водитель каршеринга насмерть сбил ребенка на самокате в центре Москвы.

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