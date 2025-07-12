В Москве заключили под стражу сбившего пешеходов мужчину

Мужчина, который сбил пятерых пешеходов на Бережковской набережной в Москве, заключен под стражу. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Вчера 23-летний молодой человек, находясь за рулем электрокара, наехал на людей на пешеходном переходе и скрылся. Пострадали пять человек, в том числе двое детей. Немногим позже подозреваемый объяснил свое решение покинуть место происшествия: он не хотел проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

«С учетом позиции прокуратуры Западного административного округа суд заключил под стражу обвиняемого по делу о ДТП на Бережковской набережной», — сказано в сообщении.

Обвинений несколько: нарушение правил дорожного движения, которое повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

«За совершение данного преступления предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы», — рассказали в прокуратуре.

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