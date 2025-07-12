Мужчину затянуло в двигатель самолета в аэропорту Орио-аль-Серио в Италии

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 115 0

После трагедии руководство воздушной гавани приостановило отправку и прием рейсов.

Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru

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В Сети появилось видео трагического инцидента, произошедшего в аэропорту Орио-аль-Серио итальянского города Бергамо: мужчину затянуло в двигатель самолета во время рулежки. Видео поделилось агентство Reuters.

На кадрах видно, как 35-летний мужчина, предположительно строитель, проник на территорию аэропорта без билета. После прохождения зоны контроля он попытался убежать от сотрудников, но в результате оказался рядом с двигателем самолета и был втянут в турбину, вращающуюся на высокой скорости.

По информации газеты Corriere della Sera, трагедия произошла во время движения самолета Airbus A319 по взлетной полосе. Личность погибшего устанавливается.

Сразу после случившегося руководство аэропорта Орио-аль-Серио временно приостановило отправку и прием рейсов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Забайкальском крае самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. На борту находились 11 человек — десять парашютистов и один член экипажа. В результате происшествия пострадали восемь человек: шесть получили травмы средней степени тяжести, еще двое находятся в тяжелом состоянии.

* видео и Facebook — соцсети, которая принадлежит Meta и признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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