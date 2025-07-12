В Курской области простились с мальчиком, закрывшим собой маму от дрона ВСУ

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 59 0

Трагедия произошла 8 июля.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

В Курской области простились с мальчиком, который закрыл собой маму во время удара беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает 5-tv.ru.

Церемония отпевания прошла в храме поселка Черемушки. На кадрах с места видно, как родители Толи прощаются с сыном, стоя на коленях у гроба погибшего. В последний раз увидеть пятилетнего героя также пришли российские бойцы.

Трагедия произошла во вторник, 8 июля. В этот день киевский режим в очередной раз подверг атаке Курскую область. Вражеский удар пришелся по пляжу «Городской», где в то время отдыхали мирные граждане. В результате многие получили ранения. Среди них — оказался и маленький Толя. Известно, что мальчик закрыл собой маму при атаке беспилотников.

Власти Курской области приняли решение немедленно отправить ребенка в московскую больницу. Но, к сожалению, во время транспортировки, 9 июля, мальчик скончался.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате атаки ВСУ по Тульской области погиб один человек.

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