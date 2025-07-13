Путин назвал рыбохозяйственный комплекс одной из ключевых отраслей экономики РФ

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 27 0

Президент отметил, что от результатов его работы в большой степени «зависит обеспечение продовольственной безопасности страны».

Путин назвал рыбохозяйственный комплекс одной из ключевых отраслей экономики РФ

Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Рыбохозяйственный комплекс — одна из ключевых отраслей отечественной экономики. Результаты его работы влияют на продовольственную безопасность России. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер посздравил граждан с Днем рыбака, а также подчеркнул, что перед ними стоят важные задачи — обеспечение модернизации береговой и производственной инфраструктуры и обновление рыбопромыслового флота.

«Рыбохозяйственный комплекс по праву считается одной из ключевых, базовых отраслей отечественной экономики. От результатов его работы во многом зависит обеспечение продовольственной безопасности страны, решение насущных социальных проблем, качество жизни людей», — следует из поздравления, опубликованном на сайте Кремля.

Помимо этого, Путин отметил, что нужно акцентировать внимание на создании рабочих мест, подготовке кадров, а также развитии городов и поселков рыбодобывающих регионов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин отметил вклад ралли «Шелковый путь-2025» в укрепление контактов между РФ и зарубежными странами. Такой посыл глава государство вложил в приветственную телеграмму участникам и организаторам мероприятия. Она была выложена на сайте Кремля.

+25° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
77.89
-0.01 91.12
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:03
ВС РФ освободили населенные пункты Николаевка и Карла Маркса в ДНР
11:58
«Ситуация была бы намного хуже»: Трамп о результатах расследования покушения на него
11:40
Посол в Осло назвал 17-й пакет санкций ЕС примером политики неоколониализма
11:16
Путин назвал рыбохозяйственный комплекс одной из ключевых отраслей экономики РФ
10:57
Бокс, самбо и мини-футбол: в Орловской области отметили День села
10:37
«Молодость твою сохраняю»: бойфренд Айзы рассказал, как она следит за его внешностью

Сейчас читают

Танкеры притягивают мины: кто взрывает суда, имевшие связь с российским нефтегазом
«Не подарок совсем»: Сергей Бурунов передумал вести девушку в ЗАГС
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025