«Ситуация была бы намного хуже»: Трамп о результатах расследования покушения на него

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 21 0

Трамп выразил удовлетворение от результатов расследования покушения на него

«Ситуация была бы намного хуже»: Трамп о результатах расследования покушения на него

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Американский лидер рассказал об ошибках правоохранителей в тот день.

Американский лидер Дональд Трамп удовлетворен предоставленными данными о покушении, произошедшем год назад, сообщил телеканал Fox News.

«Несколько раз мне докладывали ФБР, Секретная служба, все, минюст. Я был удовлетворен этим», — подчеркнул президент США.

Нападение, как отметил Трамп, стало результатом ряда упущений со стороны служб, которые обеспечивали его охрану. Американский лидер уверен, что в здании, откуда велась стрельба, должен был находиться сотрудник, а координация с местной полицией — быть более четкой.

Трамп также уверен, что совершенных ошибок можно было избежать, однако в целом остался удовлетворен оценкой ситуации.

«Наш снайпер смог менее чем за пять секунд попасть в него с большого расстояния одним выстрелом. Если бы он этого не сделал, то ситуация была бы намного хуже», — подчеркнул президент США.

По его словам, в американских правоохранительных органах трудятся талантливые профессионалы, но в тот день они овершали ошибки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сан-Антонио (штат Техас) задержан 52-летний местный житель Роберт Эррера по подозрению в публикации угроз в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило ведомство федерального прокурора Западного округа Техаса.

+25° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
77.89
-0.01 91.12
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:03
ВС РФ освободили населенные пункты Николаевка и Карла Маркса в ДНР
11:58
«Ситуация была бы намного хуже»: Трамп о результатах расследования покушения на него
11:40
Посол в Осло назвал 17-й пакет санкций ЕС примером политики неоколониализма
11:16
Путин назвал рыбохозяйственный комплекс одной из ключевых отраслей экономики РФ
10:57
Бокс, самбо и мини-футбол: в Орловской области отметили День села
10:37
«Молодость твою сохраняю»: бойфренд Айзы рассказал, как она следит за его внешностью

Сейчас читают

Танкеры притягивают мины: кто взрывает суда, имевшие связь с российским нефтегазом
«Не подарок совсем»: Сергей Бурунов передумал вести девушку в ЗАГС
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025