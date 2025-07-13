«Ситуация была бы намного хуже»: Трамп о результатах расследования покушения на него
Трамп выразил удовлетворение от результатов расследования покушения на него
Фото: Reuters/Jonathan Ernst
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Американский лидер рассказал об ошибках правоохранителей в тот день.
Американский лидер Дональд Трамп удовлетворен предоставленными данными о покушении, произошедшем год назад, сообщил телеканал Fox News.
«Несколько раз мне докладывали ФБР, Секретная служба, все, минюст. Я был удовлетворен этим», — подчеркнул президент США.
Нападение, как отметил Трамп, стало результатом ряда упущений со стороны служб, которые обеспечивали его охрану. Американский лидер уверен, что в здании, откуда велась стрельба, должен был находиться сотрудник, а координация с местной полицией — быть более четкой.
Трамп также уверен, что совершенных ошибок можно было избежать, однако в целом остался удовлетворен оценкой ситуации.
«Наш снайпер смог менее чем за пять секунд попасть в него с большого расстояния одним выстрелом. Если бы он этого не сделал, то ситуация была бы намного хуже», — подчеркнул президент США.
По его словам, в американских правоохранительных органах трудятся талантливые профессионалы, но в тот день они овершали ошибки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сан-Антонио (штат Техас) задержан 52-летний местный житель Роберт Эррера по подозрению в публикации угроз в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило ведомство федерального прокурора Западного округа Техаса.
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