«Ситуация была бы намного хуже»: Трамп о результатах расследования покушения на него

Американский лидер рассказал об ошибках правоохранителей в тот день.

Американский лидер Дональд Трамп удовлетворен предоставленными данными о покушении, произошедшем год назад, сообщил телеканал Fox News.

«Несколько раз мне докладывали ФБР, Секретная служба, все, минюст. Я был удовлетворен этим», — подчеркнул президент США.

Нападение, как отметил Трамп, стало результатом ряда упущений со стороны служб, которые обеспечивали его охрану. Американский лидер уверен, что в здании, откуда велась стрельба, должен был находиться сотрудник, а координация с местной полицией — быть более четкой.

Трамп также уверен, что совершенных ошибок можно было избежать, однако в целом остался удовлетворен оценкой ситуации.

«Наш снайпер смог менее чем за пять секунд попасть в него с большого расстояния одним выстрелом. Если бы он этого не сделал, то ситуация была бы намного хуже», — подчеркнул президент США.

По его словам, в американских правоохранительных органах трудятся талантливые профессионалы, но в тот день они овершали ошибки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сан-Антонио (штат Техас) задержан 52-летний местный житель Роберт Эррера по подозрению в публикации угроз в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило ведомство федерального прокурора Западного округа Техаса.