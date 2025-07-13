Путин: в основе противоречий Запада и России лежат различия в геополитике

Президент РФ отметил, что страна пыталась донести свою позицию, но зарубежные государства остались к ней равнодушны.

Раньше казалось, что в основе противоречий России и Запада лежит идеология СССР. Однако это не так — на самом деле различия базируются на геополитических интересах. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в беседе журналисту ВГТРК Павлу Зарубину для его Telegram-канала.

«У нас были иллюзии <…> что были проблемы взаимоотношений между Советским Союзом и так называемым Западом, в основе которых лежали идеологические разногласия. Идеология имела какое-то значение, но все-таки в основе всех этих противоречий лежали геополитические интересы», — поделился он.

Как уточняет Владимир Владимирович, после распада СССР осталось «наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам» России со стороны Запада. Причина была связана с амбициями зарубежных стран по достижению определенного геополитического преимущества. Также Путин добавил, что РФ пыталась высказать свою позицию, но западные государства остались к ней равнодушны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин назвал рыбохозяйственный комплекс одной из ключевых отраслей экономики РФ.