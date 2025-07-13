Путин вспомнил, как в 1990-х отказался общаться с делегацией США из-за хамства пограничнику

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 37 0

Путин: отказался общаться с делегацией США из-за конфликта с пограничником РФ

Путин рассказал об отказе общаться с делегацией США из-за конфликта с погран

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Президент России уточнил, что «человек в погонах», исполняющий служебные обязанности, представляет страну. И пренебрежение к нему обозначает такое же отношение и к государству.

Когда президент РФ Владимир Путин работал в 1990-е годы в мэрии Санкт-Петербурга, он отказался общаться с делегацией из США. Причиной стало грубое поведение представителей Штатов с российским пограничником. Об этом глава государства рассказал в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Какая-то делегация действительно приехала в Питер, и кто-то из членов этой делегации как-то очень грубо обошелся с пограничником. Я посчитал, что это абсолютно неприемлемо», — поделился президент.

Лидер РФ уточнил, что ситуация ему не понравилась, потому что «человек в погонах», исполняющий служебные обязанности, представляет страну. И пренебрежение к нему обозначает такое же отношение и к государству.

Владимир Владимировчи отметил, что правительство России не отказалось принимать американскую делегацию, переговоры были отработаны так, как предусмотрены протоколом. Но он сам с ними не общался.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в основе противоречий Запада и России лежат различия в геополитике. Такое мнение высказал Владимир Путин.

 

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