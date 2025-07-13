Около трех тысяч человек приняли участие в сап-заплыве в парке искусств «Музеон»

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 32 0

Гостей ждали конкурсы, мастер-классы и другие мероприятия.

Около трех тысяч человек приняли участие в сап-заплыве в парке искусств «Музеон»

Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

13 июля в рамках проекта «Лето в Москве» проходит масштабный костюмированный сап-фестиваль «Вот сап, Москва!». В честь Дня московского транспорта в парке искусств «Музеон» собрались тысячи горожан. В сап-заплыве приняли участие около трех тысяч человек. Они представили костюмы, среди которых были Нептун и Дельфин, Мухомор и Лягушка, принцессы, ангелы, пчелы, тигры и многие другие герои.

Для гостей фестиваля организовали конкурсы на лучший костюм и оформление доски, диджей-сет, подвижные игры, анимационный мероприятия и развлечения для детей, а также провели мастер-классы и сделали яркие фотозоны.

Впервые в рамках фестиваля были выбраны мистер и мисс сап, которым вручили памятные призы. Кроме того, работала полевая кухня, гостям раздавали сладкие подарки от партнеров.

Организаторы также подготовили для зрителей масштабную развлекательную программу с мастер-классами и выступлениями артистов. Хедлайнерами концертной программы (с 16:00 до 18:00) станут группа Pizza, певица Mona и певец, поэт и композитор народный артист России Игорь Николаев.

«Мы поддерживаем занятия спортом и предлагаем москвичам все больше возможностей для активного отдыха. Поэтому по поручению Сергея Собянина развиваем акваторию Москвы-реки в том числе как место для досуга горожан. Заплывы на сап-досках уже стали доброй традицией. Каждый раз они собирают множество участников», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Проект «Лето в Москве» — главное событие сезона. Он объединяет самые яркие мероприятия столицы. Ежедневно во всех районах города проходят благотворительные, культурные и спортивные программы, большинство из которых бесплатные. Проект «Лето в Москве» проводится во второй раз, и новый сезон станет более насыщенным: к традиционным фестивалям и мероприятиям прибавятся новые — оригинальные и красочные.

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