Лавров поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области

Стороны также сошлись во мнении, что напряженность на Корейском полуострове растет из-за наращивания там военной активности США.
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
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Глава МИД РФ Сергей Лавров поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за «последовательную принципиальную поддержку Пхеньяном специальной военной операции России» во время встречи в Вонсане. Об этом сообщили в МИД РФ.
Российский дипломат также выразил особую благодарность за участие корейских воинов в изгнании украинских националистов и иностранных наемников с территории Курской области.
Наращивание военной активности Запада — причина роста напряженности на Корейском полуострове, также указали Лавров и Ким Чен Ын.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи очень полезными и предметными. Об этом он сказал на встрече с лидером республики Ким Чен Ыном.
Глава дипведомства сказал, что в ходе встречи со своей коллегой обсуждался весь спектр двусторонних вопросов, в том числе подготовка очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое пройдет в этом году.
Лавров прибыл в северокорейский город Вонсан 12 июля. Российский дипломат был встречен с торжественными почестями, включая красную ковровую дорожку и праздничные приветствия местных жителей.
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