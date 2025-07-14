Темнота и «Черный гробик»: как развлекался в детстве Туриченко

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Певец Кирилл Туриченко в детстве играл с друзьями в «Черный гробик»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Певец рассказал о пугающих забавах в пионерском лагере.

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко в детстве вместе с друзьями в пионерском лагере играл в «Черный гробик». Об этом артист рассказал 5-tv.ru во время музыкального шоу-презентации нового альбома певицы Elena Jaya.

По его словам, после отбоя, в темноте, дети пугали друг друга жуткими историями, в которых «черный гробик» будто бы приближался к участникам.

«Это было очень страшно. Кто-то начинал рассказывать историю про „Черный гробик“: черный гробик едет к тебе, черный гробик рядом с тобой», — поделился певец.

Он отметил, что, несмотря на страшные игры, считает свое поколение воспитанным правильно и с теплом относится к лагерной культуре. Артист выразил радость по поводу того, что сегодня дети снова отдыхают в лагерях, занимаются спортом и проводят лето активно.

В пример он привел своего племянника, который сейчас посещает спортивный лагерь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кирилл Туриченко признался в желании вновь пережить выпускной вечер, но уже на масштабном празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Певец отметил, что атмосфера этого события кажется ему настоящей сказкой.

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