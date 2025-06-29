«Крутая сказка»: Туриченко хотел бы провести свой выпускной на «Алых парусах»

Атмосфера праздника захватила солиста группы «Иванушки International», что он помечтал о своем возвращении в прошлое.

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко хотел бы вернуться в прошлое и провести свой выпускной на «Алых парусах». Певец проникся атмосферой праздника и решил, что не прочь повторить свой выход во взрослую жизнь, но отметить его в Санкт-Петербурге. Об этом Туриченко рассказал в беседе с 5-tv.ru

«У меня был выпускной, но я бы хотел обернуть время вспять и провести его на „Алых парусах“. Это крутая сказка, которую все ребята будут вспоминать», — поделился артист эмоциями.

Туриченко отметил, что организаторы «Алых парусов» подарили выпускникам яркий старт в самостоятельный путь. Певец не оставил без внимания вклад организаторов, сказав, что так ценить свою молодежь могут только в России. Солист «Иванушек» восхитился тем, как причастные к главному выпускному страны делают его лучше с каждым годом.

«Это грандиозное событие, которое набирает обороты с каждым годом. Хорошо, что вернулась эта традиция. Было радостно выступить здесь. За все время, что я провел на сцене, это самая грандиозная и большая сцена с отличным звуком и светом, с прекрасными людьми, которые не только находятся в зрительном зале, но и за сценой. За что им огромное спасибо», — поблагодарил организаторов Туриченко.

Артист высказал и пожелания вчерашним школьникам. Он чувственно попросил их ценить свое время и самих себя. А также призвал прославлять Россию.

«Все чаще я стал задумываться о времени. Хочу, чтобы выпускники ценили свое время. Чтобы не отказывались от своей мечты. Чтобы никто не смог повлиять на их оригинальность и то, для чего они родились. Дорогие выпускники, хочу пожелать, чтобы вы нашли себя в жизни, добились всего и прославляли свою страну. И были счастливы. Жили в любви согласии достатке. Всего вам самого доброго», — трогательно поздравил Туриченко выпускников с этим знаменательным событием.

«Иванушки International» выступили в блоке Радость и Ликование. Знакомые всем поколениям России песни действительно отлично показали счастье от возможности новых жизненных этапов. Выпускники смогли прожить с артистами свои школьные годы. Группа начала композицией «Кукла», которая рассказала о детской наивности, и закончила треком «Билетик в кино», в которой повзрослевшие ребята впервые начинают строить серьезные отношения.

Праздник «Алые паруса» возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В этом году мероприятие знаменуется сразу двумя юбилеями. Прошло 20 лет с дня возвращения «Алых парусов». А 80-летие победы в Великой Отечественной войне стало ключевой темой праздника.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как готовили прямую трансляцию «Алых парусов».