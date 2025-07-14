«Все только за»: Бородина заговорила о рождении ребенка от Сердюкова

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 26 0

Ксения Бородина хочет стать многодетной матерью

Ксения Бородина хочет родить ребенка от Николая Сердюкова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Звезда ответила на вопросы поклонников.

Телеведущая Ксения Бородина задумалась о рождении детей от блогера Николая Сердюкова. Об этом она рассказала в соцсети подписчикам.

Фанаты знаменитости стали задавать ей вопрос о возможном пополнении в семье все чаще. В итоге звезда откровенно призналась, что и вовсе не против стать многодетной матерью, только не сейчас, а со временем.

«Это пишут мне каждый день. Наверное, для всех по логике вещей, если замуж, то сразу беременность. Тут никто от этого не отказывается, все только за. Как только, так сразу», — сказала она.

В настоящий момент у Ксении уже есть двое детей — 16-летняя Маруся, которая родилась в браке с бизнесменом Юрием Будаговым, а также младшая дочь, девятилетняя Теона, появившаяся на свет от предпринимателя Курбана Омарова.

Сердюков тоже при такой возможности станет отцом не впервые. У него уже есть дочь от союза со звездой соцсетей Алиной Акиловой.

Ранее, писал 5-tv.ru, Бородина унизила матерей с трудными детьми.

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