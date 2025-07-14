На дорогах в Москве впервые появилась желтая разделительная разметка

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 21 0

По прогнозам, это поспособствует повышению безопасности на участках с интенсивным движением.

На дорогах в Москве впервые появилась желтая разделительная разметка

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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В Москве впервые появилась желтая разметка, которая разделяет потоки транспорта. Ее нанесли на улице Чагинской, расположенной в Юго-Восточном административном округе. Департамент транспорта Москвы сообщил об этом в своем Telegram-канале 14 июля.

Такая разметка способствует повышению безопасности на участках с интенсивным движением.

Ранее на этом участке происходили аварии из-за несоблюдения правил обгона. Специалисты будут контролировать обстановку на дороге, и если проект продемонстрирует свою результативность, то желтая разметка, разделяющая потоки, появится и на других улицах столицы.

В новой редакции ГОСТ, вступившей в силу с этого года, появилась желтая линия, которая разделяет транспортные потоки. Она лучше заметна в темное время суток и зимой. Кроме того, желтый цвет более контрастный, чем белый, особенно в сложных погодных условиях. Это помогает водителям лучше ориентироваться на дороге и снижает вероятность лобовых столкновений.

В первые пять месяцев 2025 года в столице произошло снижение числа жертв дорожно-транспортных происшествий на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2024 году за январь–май в результате ДТП погибли 120 человек, а в текущем году — 89 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция задержала водителя, въехавшего в толпу пешеходов в Москве.

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