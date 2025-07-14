Москва — город молодежи: в июле и августе на ВДНХ пройдут вечера для студентов

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 17 0

mos.ru: в июле и августе на ВДНХ пройдут вечера для студентов

Москва — город молодежи: в июле и августе на ВДНХ пройдут вечера для студентов

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Учащихся вузов ждут «Космический бал» и диалоги со стендаперами.

Студентов московских вузов ждут балы и стендап-выступления на ВДНХ. Об этом сообщил портал mos.ru.

«Космический бал» пройдет 27 июля и 16 августа. Молодых людей ждут танцевальные мастер-классы и экскурсии по павильону «Космонавтика и авиация», где и пройдет мероприятие.

Первый такой бал в этом году прошел 29 июня. В нем приняли участие 150 студентов столичных вузов.

Для того чтобы стать частью такого необычного вечера, необходимо заранее оставить электронную заявку, найти себе пару и подобрать вечерний наряд, который является частью дресс-кода.

Кроме того, 19 и 26 июля около павильона № 19 пройдут стендапы в форме открытых диалогов. Выступающим можно задавать вопросы, на которые они должны будут ответить в юмористической форме. Вход на мероприятие свободный.

А 9 и 23 августа около все того же павильона № 19 пройдут концерты творческих студенческих коллективов и молодежные квартирники. Обещают живую музыку, уютную атмосферу и свободный вход.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 34 вуза столицы стали партнерами программы предпрофессиональных каникул.

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