«Защити меня»: как буллинг в детстве формирует судьбу ребенка

Если ребенка некому было защитить в трудный момент, последствия буллинга могут быть разрушительными.

Буллинг в детстве оставляет глубокие следы, но не столько сам факт агрессии определяет будущее ребенка, сколько отсутствие безопасного пространства, где можно получить поддержку.

Как пояснил aif.ru Михаил Хорс, практикующий психолог, писатель, телеведущий, кандидат психологических наук, — важнее не то, что ребенка дразнили или били, а то, мог ли он прийти к взрослым с доверием — и был ли кто-то, кто встал бы на его сторону. Отсутствие такой поддержки формирует хроническое чувство неуверенности и замкнутый круг повторяющейся травли.

По словам психолога, из детей, переживших буллинг в атмосфере эмоционального одиночества, вырастают две крайности: либо это сломленные люди, не способные отстаивать свое мнение, либо — в более тяжелых случаях — жестокие личности, утратившие эмпатию. В запущенных формах такие люди могут проявлять насилие по отношению к другим, не испытывая при этом сочувствия.

«Важно, чтобы была возможность прийти и сказать: „Защити меня“. И получить этот отклик», — подчеркивает Хорс.

Тем не менее, даже если травля была, ее последствия можно минимизировать. Все решает наличие надежного взрослого. Если ребенок знает, что его защитят, он получает шанс не ожесточиться, а закалиться.

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