Тревожные звоночки: как распознать школьный буллинг по поведению ребенка

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Мария Сидорова
Мария Сидорова 36 0

Заслуженный учитель РФ Снегуров: нарушение сна у ребенка может говорить о травле

Педагог рассказал о признаках школьной травли в поведении ребенка

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Koehler/photothek.net via

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Позиция «дети сами разберутся» может быть губительна для психики несовершеннолетних.

Изменения в поведении, замкнутость и нарушения сна у ребенка могут быть признаками того, что он сталкивается с травлей в школе. Об этом сообщил заслуженный учитель России Александр Снегуров в беседе с Lenta.ru.

По его словам, родителям стоит насторожиться, если ребенок становится отстраненным, теряет интерес к прогулкам и еде, а также испытывает сложности со сном. Например, долго не может уснуть или просыпается посреди ночи. Также стоит обратить внимание, если ребенок перестает делиться деталями школьной жизни, хотя раньше охотно шел на диалог.

«Закрытость ребенка, его повышенная нервозность, порой выражающаяся в том, что отказывается от пищи, от прогулок, сложное засыпание и раннее засыпание тоже может быть признаком, или прерывистый сон», — отметил педагог.

Учитель подчеркнул, что преподаватели и воспитатели должны быть особенно внимательны к таким изменениям. По его словам, если с классом установлены доверительные отношения, ученики сами могут указать на травлю. Однако зачастую взрослые не реагируют должным образом, даже если знают о происходящем.

«Мне очень странно, когда говорят, что буллинг продолжается месяцы, и никто этого не фиксировал. Тут о другом речь — фиксировали, но не обращали внимания», — добавил он.

Педагог призвал не замалчивать подобные случаи, поскольку отсутствие реакции может усугубить ситуацию и привести к тяжелым психологическим последствиям для ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о советах по борьбе со школьным буллингом.

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