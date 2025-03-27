В Минпросвещения разработали памятку с советами по борьбе с буллингом

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В Минпросвещения разработали памятку с советами по борьбе с буллингом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Что делать, если ваш ребенок столкнулся с травлей?

В Минпросвещения разработали документ, который поможет бороться с травлей в школах. В памятке доступным языком объяснили, насколько многогранным бывает буллинг и какое наказание за него грозит.

Насмешки, сплетни, порча вещей и угрозы — лишь немногие действия, которые оскорбляют и унижают достоинство. А это прямое нарушение конституционных прав.

Эксперты рекомендуют ознакомиться с текстом не только ученикам и преподавателям, но и родителям. Для них памятка разъясняет, как нужно действовать, если ребенок все-таки столкнулся с травлей.

А еще в Минпросвещения рассказали, что посмотреть школьникам после уроков. Ведомство опубликовало список фильмов, рекомендованных к просмотру. Всего около 400 картин.

Основу перечня составила золотая классика советского кино, многие из которых сняты на студии «Ленфильм». Например, «Остров сокровищ», «Человек-амфибия», «Собачье сердце».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о признаках, по которым можно понять, что ваш ребенок столкнулся с травлей или буллингом в школе. 

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