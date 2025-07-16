Шоу-биз за неделю: трон Кадышевой пошатнулся, а Ивлеева взялась за старое

За прошедшую неделю появившаяся стабильность российских знаменитостей пошатнулась. Неужели вновь настало время сорванных масок?

Виктория Боня вновь обманула фанатов, супруга Александра Петрова нашла золотую жилу, а у Надежды Кадышевой, наконец, появилась достойная соперница. Это новости недели шоу-бизнеса, и продюсер 5-tv.ru Дмитрий Дмитриев.

Надежда Кадышева VS Татьяна Буланова

Казалось, Надежда Кадышева уже твердо закрепилась на Олимпе шоу-бизнеса, получив вторую жизнь благодаря молодежи. Но любовь подростков оказалась мимолетной, теперь они скупают билеты уже на концерты Татьяны Булановой, заучивая ее романтические песни. Ну что, долой веночки и ручьи, да здравствует «мой ненаглядный»?

Правдивая ложь Виктории Бони

Виктория Боня призналась, что пользовалась уколами для похудения. Оказалось, что именно так телеведущая год назад сбросила десять килограммов. Все бы ничего, только ранее Боня чуть ли не с пеной у рта заверяла, что добилась такого успеха только благодаря голоданию и различным процедурам, но, видимо, соврала. Теперь фанаты звезды сомневаются во всех словах блогера. Даже задаются вопросом — а поднималась ли она на самом деле на гору или все это тоже только пустые слова и умелые снимки?

Полезная терапия жены Саши Петрова

Супруга Александра Петрова решила открыть свои необычные курсы. Виктория собирается совместить формат терапии и театрально-поэтические тренинги, в чем отчетливо проглядывается вмешательство мужа. Примечательно, что Виктория имеет полное право говорить о пользе психологической помощи, ведь она сама в терапии уже два года. Примерно столько же она в отношениях с актером. Сама услуга будет стоить от 15 тысяч рублей! Хороший бизнес у непубличной мамочки в декрете, однако…

Невыученные уроки Насти Ивлеевой

Настя Ивлеева вновь взялась за старое. Казалось бы, у телеведущей уже был весьма болезненный жизненный урок — вечеринку звезды общественность так и не смогла забыть. Но Ивлеева решила, что снимками с коровами и курицами искупила все свои ошибки, поэтому вновь стала выкладывать фотографии в трусах и без бюстгальтера. А почему бы и нет, главное же, что на тракторе! Ну что, ждем новую голую вечеринку, но уже в деревенском сарае?

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Мия Бойка закрыла рот на замок

Мия Бойка решила, что больше не будет открывать рот. Артистка пожаловалась, что она пыталась быть честной и открытой, но ее слова все почему-то и правда почему воспринимали негативно. Поэтому теперь звезда будет отказываться от интервью и открывать рот только ради творчества. Эх, довели… Может, рассказать ей про курсы жены Александра Петрова?

У звезд многому можно поучиться, например, что, если не думать о последствиях своих слов и поступков, можно столкнуться с серьезными проблемами, и специалист с ними не всегда поможет.

Это были новости недели шоу-бизнеса и продюсер 5-tv.ru Дмитрий Дмитриев.