Су-25 уничтожили замаскированные позиции ВСУ! Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как Су-25 уничтожили замаскированные позиции ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Российские силы продолжают наступление.
Штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по позициям подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Южная». Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.
В результате использования авиационных средств поражения были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронетехника противника.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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