Су-25 уничтожили замаскированные позиции ВСУ! Лучшее видео из зоны СВО

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 21 0

Опубликовано видео, как Су-25 уничтожили замаскированные позиции ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские силы продолжают наступление.

Штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по позициям подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Южная». Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

В результате использования авиационных средств поражения были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронетехника противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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