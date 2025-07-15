Актер Олег Тактаров о своих детях — «разбросаны по всему миру»

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 498 0

Актер Олег Тактаров о своих детях: разбросаны по всему миру

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Артист заявил, что его наследники — уже самостоятельные люди.

Актер и спортсмен Олег Тактаров поделился тем, что его дети «разбросаны по всему миру». Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на Международном кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле.

По словам артиста, все его наследники очень самостоятельные и свободно перемещаются по городам за границей.

«Первая все-таки моя мать, потом мои дети. Там дальше уже сестра, дядя, тетя. И дети мои по всей стране, по всему миру разбросаны. Они все очень самостоятельные», — отметил он.

Дети актера путешествуют со своими знакомыми и таким образом даже экономят.

«Они могут вдруг неожиданно оказаться в Испании, в Италии. С друзьями как-то сложились, наметили маршрут, и то, на что бы ушло кучу денег, они делают за 100 долларов группой», — пояснил артист.

Также актер финансово помогает своему внуку.

«Достаешь телефон, заходишь в Wi-Fi и переводишь, переводишь, переводишь. Это статус дедушки», — весело заключил он.

Ранее, писал 5-tv.ru, Тактаров назвал актера Голливуда, который ему завидовал.

+18° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
78.37
0.48 91.77
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:18
Киев лихорадит: Зеленский предает своих соратников под прицелом США
1:00
Молдавия — новый военный таран? В России раскрыли план НАТО
0:43
«Идет охота на людей»: в Венгрии требуют от Украины прекратить насильственную мобилизацию
0:27
Актер Олег Тактаров о своих детях — «разбросаны по всему миру»
23:50
«Наш Юрочка ушел»: овдовевшая Исакова впервые высказалась о смерти Мороза
23:34
Москва прощается с жарой: жителей столицы предупредили о ливнях и грозах

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: нефть устала бояться пошлин Трампа и нового потолка ЕС
«Правило трех секунд»: советы безопасной езды на авто в темноте
От «Каменской» до личной драмы: трагическая история жизни Юрия Мороза
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025