«Его прям трясло»: Тактаров назвал актера Голливуда, который ему завидовал

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Алина Крылова
Алина Крылова 202 0

Олег Тактаров рассказал о зависти Джеймса Франко во время съемок в Голливуде

«Его прям трясло»: Тактаров назвал актера Голливуда, который ему завидовал

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Работа в крупнейшей киноиндустрии мира наложила на актера и ветерана смешанных единоборств неизгладимое впечатление.

Олег Тактаров, известный российский боец смешанных единоборств, поделился своими впечатлениями о работе в Голливуде и неожиданно раскрыл имя звезды, которая ему завидовала.

Ветеран боев в смешанных единоборствах входит в список немногих отечественных знаменитостей, кому довелось поработать с американскими режиссерами и сценаристами. На Тактарова все случившееся произвело неоднозначное впечатление. Ради съемок в проекте «Охота на воров» артист пошел на подвиг, что позволило ему продвинуться по карьерной лестнице.

Однако успех преследовал Тактарова в карьере не всегда. В недавнем интервью для программы на федеральном канале Тактаров сознался, что во время съемок низкобюджетного фильма сумел удивить съемочную группу и одну из голливудских знаменитостей настолько, что этот эпизод облетел всех местных профи.

О пережитом приятном потрясении Тактаров все еще говорит не без улыбки.

«Я получил какую-то известность, чтобы попасть в низкобюджетные фильмы. А вот чтобы попасть в высокобюджетные, пришлось учиться. Я считаю, что опередил всех в своей школе. У нас была студия номер один и номер два. Студия номер один — для молодых красавцев и красавиц. Это блондинки и парни с итальянской внешностью. Там прогремел Джеймс Франко.

А я был в студии номер два. Туда отсылали всех горбатых, стареньких и хромых — не американцев. Но я сделал какое-то движение, что все завидовали, включая того же Джеймса», — с нескрываемым удовольствием рассказал он.

О том, что он произел неизгладимое впечатление на Франко, Тактарову рассказал пиар-агент, который активно продюсировал и россиянина, и американца. Еще долго эта история бурно муссировалась в прессе.

«Почему знаю? У нас пиар-агент была одна и та же. Я разговор его слышал с ней. Его прям бедного трясло от моих успехов. Я тогда как-то резко начал — фильм с Робертом Де Ниро. Раньше в актерской среде это было что-то», — поведал Тактаров.

Ранее 5-tv.ru писал, почему актера и бойца UFC Тактарова «выкинули» из зарубежных проектов.

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