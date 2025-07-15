«50 дней»: Трамп выдвинул России ультиматум по украинскому конфликту

Президент США в последнее время часто меняет свою позицию по этому вопросу.

Президент США сделал важное заявление, которое он анонсировал чуть ли не всю последнюю неделю. Дональд Трамп дал России 50 дней, чтобы урегулировать украинский конфликт. В то же время США продолжат поставлять Украине оружие, вот только платить за него будет Евросоюз.

Достаточно противоречивая схема для завершения активных боевых действий. Но если этого не произойдет, Трамп угрожает введением вторичных санкций со стопроцентными пошлинами.

«В принципе, как ни странно, вот эти вот вторичные пошлины или вторичные санкции, они направлены против России, но будут действовать в отношении тех стран, которые имеют торговые отношения и, в частности, закупают российский нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие товары», — сказал экономист Максим Чирков.

Санкционную войну намерен продолжить и Евросоюз, сегодня там в очередной раз обсуждали 18-й пакет ограничений. Чехия сейчас уговаривает Словакию быть как все и согласиться.

Однако Фицо заявляет, что его интересуют только интересы своей страны и больше ничего. А Словакии точно нужны российские энергоресурсы. Так же как и Мальте, которая впервые засомневалась, что ее экономика может выдержать очередную атаку на Россию.