Metallica заставила Пентагон удалить песню группы из пропагандистского ролика

Министерство обороны США потерпело самое обидное за последнее время поражение. Легендарная группа Metallica заставила военных убрать свою песню из пропагандистского ролика, в котором рассказывается, как Штаты станут лидерами в области беспилотников.

И, честно говоря, военные сами виноваты. Metallica просто обожает судиться по любому поводу, защищая свои произведения. Сам ролик получился настолько убогий, что в сетях на этот счет уже десятки мемов.

Да и песня о песочном человеке, который должен принести в мир спокойствие, а тут генералы со своими дронами.