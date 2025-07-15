Metallica заставила Пентагон удалить песню группы из пропагандистского ролика

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В нем рассказывается о том, как США станут лидерами в области беспилотников.

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Gonzales Photo/Nikolaj Bra; 5-tv.ru

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Министерство обороны США потерпело самое обидное за последнее время поражение. Легендарная группа Metallica заставила военных убрать свою песню из пропагандистского ролика, в котором рассказывается, как Штаты станут лидерами в области беспилотников.

И, честно говоря, военные сами виноваты. Metallica просто обожает судиться по любому поводу, защищая свои произведения. Сам ролик получился настолько убогий, что в сетях на этот счет уже десятки мемов.

Да и песня о песочном человеке, который должен принести в мир спокойствие, а тут генералы со своими дронами.

 

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