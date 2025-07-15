Летний кошмар: почему любимый парфюм начинает вонять потом

Некоторыми ароматами не стоит пользоваться в жару.

В летний период не рекомендуется наносить тяжелые ароматы — кожаные, амбровые, сандаловые, удовые и мускусные, поскольку они могут вызывать резкий и крайне неприятный запах, похожий на пот или мочу. Подробнее об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказал доцент кафедры госпитальной терапии имени академика П. Е. Лукомского Института клинической медицины Пироговского Университета Евгений Таратухин.

По словам эксперта, основная проблема в том, что с началом жаркого сезона увеличивается испаряемость парфюмерных компонентов, а это часто приводит к изменению привычного аромата. В результате аромат не только становится более ярким, но также может приобретать искаженные, несвойственные ему ноты.

Таратухин объяснил, что пот состоит не только из воды и минералов, но и из жирных кислот и продуктов обмена веществ, которые смешиваются с ароматом парфюма. Сочетание этих запахов может быть очень индивидуальным. Специалист порекомендовал использовать свежие ароматы — акватические, цитрусовые и фужерные, чтобы скрыть стойкий запах.

Однако использование тяжелых парфюмов может привести к неприятным сопоставлениям, особенно с такими ингредиентами, как «белый мускус», который все равно связан с кожным запахом. Специалист подчеркнул, что следует быть особенно осторожными с современными амбро-древесными духами, которые содержат вещества, схожие с амброценидом — они могут напоминать запахи мочи и пота, особенно в жару.

К тому же эксперт уточнил, что изменение пропорций парфюмерии связано с испарением спирта, который усиливает первоначальный аромат в жару. Однако конечный эффект зависит от формулы духов. После испарения спирта остаются эфирные масла, и как они будут чувствоваться, зависит от их состава. Масляные духи, в отличие от спиртовых, сохраняют свои нотки более долго, поскольку их основа не испаряется.

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