Появились подробности освобождения Малиновки в Запорожской области

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Наши бойцы зачистили сразу две промзоны с большим количеством техники, ангаров и бетонных укреплений ВСУ.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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При освобождении села Малиновка в Запорожской области наши бойцы зачистили сразу две промзоны с большим количеством техники, ангаров и бетонных укреплений, где боевики ВСУ оборудовали пункты управления беспилотниками и разместили пулеметные гнезда. В жилой зоне тактика уже другая.

«Первым делом прокрикиваем погреба, во-первых, на наличие мирного населения, такое встречается порой, чтобы, не дай бог, не зацепить, противнику предлагаем сдаться», — рассказал командир взвода с позывным «Матыра».

А в районе Часова Яра наши разведчики обнаружили посты воздушной разведки ВСУ на расстоянии в 15 километров от наших позиций, передали координаты артиллеристам, а те завершили начатое с помощью реактивных систем «Град».

А эти кадры уже из Сумской области. Наша армия расширяет зону безопасности вдоль границы. Артиллеристы уничтожают боевую технику и личный состав ВСУ, а также нарушают логистику вражеских подразделений.

 

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