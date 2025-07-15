Успенская: Ефремов может вернуть любовь зрителей слезами на сцене

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 35 0

Успенская: Ефремов может вернуть любовь зрителей слезами на сцене

Успенская предрекла успех Ефремову после выхода по УДО

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Артисту необходимо тронуть сердца зрителей своей игрой на сцене.

Певица Любовь Успенская полагает, что актер Михаил Ефремов вновь добьется успеха после выхода по УДО. Таким мнением исполнительница поделилась в беседе с журналистом Надеждой Стрелец.

По словам знаменитости, артист еще сможет реабилитировать на сцене, несмотря на жизненные обстоятельства. Как считает Успенская, Михаилу нужно проникнуть в сердца зрителей своей игрой в будущем.

«У него есть единственный шанс. Выйти в спектакле и сыграть так, чтобы замороженные сердца растаяли, чтобы люди плакали и забыли все. И чтобы понимали, что перед ними великий актер. Только таким путем можно себя очистить и оправдать», — пояснила она, добавив, что талант все прощает.

При этом после длительного перерыва в творческой деятельности Михаил Ефремов может вернуться в новом спектакле режиссера Никиты Михалкова. Есть вероятность, что репетиции постановки начнутся осенью, при условии, что артист не поменяет свое решение.

Проект, в котором может быть задействован Ефремов, — театральная адаптация фильма Михалкова «Без свидетелей» 1983 года.

Ранее 5-tv.ru писал, как Любовь Успенская выбирает мужчин.

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