Музейный город на ВДНХ предоставил льготы участникам СВО и членам их семей

У них появилась возможность бесплатно посетить выставки.

Ветераны и участники специальной военной операции (СВО), а также члены их семей получили возможность бесплатно посещать музейные пространства ВДНХ. Как пишет mos.ru, для этого достаточно предъявить удостоверение личности и справку об участии в СВО, которую можно получить через «Госуслуги», в МФЦ или военкомате.

Среди доступных для бесплатного посещения объектов — центр «Космонавтика и авиация», где гости смогут увидеть легендарные образцы космической техники и ознакомиться с достижениями отечественной космонавтики. Не менее впечатляющим станет визит в музейный комплекс «Буран», размещенный в макете одноименного орбитального корабля. Посетители не только узнают о конструкции и миссии аппарата, но и смогут попробовать себя в роли пилотов на симуляторе посадки.

Также в список входит музей славянской письменности «Слово», рассказывающий об истории создания и развития письменных систем, от древней кириллицы до современной графики. Кроме того, для гостей Музейного города открыт Музей героизма — экспозиция, часть которой была собрана участниками событий в зоне СВО, и классический музей ВДНХ, отражающий богатую историю главной выставки страны.

Проект интеграции социальных инициатив на ВДНХ является частью стратегии по развитию культурно-гостиничной инфраструктуры столицы и направлен на поддержку национального проекта «Семья». Бесплатный доступ к музеям не только расширяет культурные возможности, но и подчеркивает внимание к тем, кто участвовал в защите страны.

Ранее 5-tv.ru писал о встрече участников спортивно-патриотических лагерей с историками и героями СВО.