Музейный город на ВДНХ предоставил льготы участникам СВО и членам их семей

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 23 0

Участники СВО и их семьи могут бесплатно посетить музеи на ВДНХ

Музейный город на ВДНХ предоставил льготы участникам СВО и членам их семей

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

У них появилась возможность бесплатно посетить выставки.

Ветераны и участники специальной военной операции (СВО), а также члены их семей получили возможность бесплатно посещать музейные пространства ВДНХ. Как пишет mos.ru, для этого достаточно предъявить удостоверение личности и справку об участии в СВО, которую можно получить через «Госуслуги», в МФЦ или военкомате.

Среди доступных для бесплатного посещения объектов — центр «Космонавтика и авиация», где гости смогут увидеть легендарные образцы космической техники и ознакомиться с достижениями отечественной космонавтики. Не менее впечатляющим станет визит в музейный комплекс «Буран», размещенный в макете одноименного орбитального корабля. Посетители не только узнают о конструкции и миссии аппарата, но и смогут попробовать себя в роли пилотов на симуляторе посадки.

Также в список входит музей славянской письменности «Слово», рассказывающий об истории создания и развития письменных систем, от древней кириллицы до современной графики. Кроме того, для гостей Музейного города открыт Музей героизма — экспозиция, часть которой была собрана участниками событий в зоне СВО, и классический музей ВДНХ, отражающий богатую историю главной выставки страны.

Проект интеграции социальных инициатив на ВДНХ является частью стратегии по развитию культурно-гостиничной инфраструктуры столицы и направлен на поддержку национального проекта «Семья». Бесплатный доступ к музеям не только расширяет культурные возможности, но и подчеркивает внимание к тем, кто участвовал в защите страны.

Ранее 5-tv.ru писал о встрече участников спортивно-патриотических лагерей с историками и героями СВО.

+24° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
77.96
-0.41 91.15
-0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:00
Фицо: ЕК стоит дать Словакии возможность сохранить контракт с «Газпромом»
19:45
Музейный город на ВДНХ предоставил льготы участникам СВО и членам их семей
19:30
«Стоит прислушиваться к телу»: как обезопасить себя при занятиях спортом в жару
19:15
Вышло случайно: стена сносимой автопарковки рухнула на автосервис в Петербурге
19:00
«Сумма получилась внушительной»: Соседов о стоимости операции по пересадке волос
18:45
Владимир Путин провел встречу с президентом РАН Красниковым

Сейчас читают

Скармливают ложь: Киев передает Трампу неверные данные о происходящем на фронте
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
Не ваш человек? Почему в здоровых отношениях скучно
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025