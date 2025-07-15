При этом актер отметил, что интерес к зарубежным картинам постепенно ослабевает.

Отечественный кинематограф пока не может составить конкуренцию западным фильмам. Такое мнение высказал народный артист России Валентин Смирнитский в программе «Дорогие гости» на «Ретро FM» специально для 5-tv.ru.

Отвечая на вопрос журналиста о том, может ли российское кино сегодня конкурировать с западными картинами, Смирнитский сказал уверенное «нет». И это несмотря на то, что сейчас интерес к зарубежным проектам падает.

«Мы потеряли очень многие кинематографические рынки в 1990-е годы», — подчеркнул актер.

Смирнитский в разговоре с корреспондентом вспомнил, что когда-то индийские фильмы завоевали полмира. Сейчас Болливуд не уступает Голливуду. В основном такой успех напрямую связан с продажами индийских картин за рубеж.

«Их (индийских фильмов. — Прим. ред.) покупают и Азия, и Африка. Они продвигаются. И мы этим занимались в советское время, а сейчас все это потеряно», — подытожил Валентин Смирнитский.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению актера Андрея Чадова, в российском кинематографе не хватает фильмов, которые снимают с душой. Артист сравнил современные фильмы с советскими в пользу последних.