В Елабуге запретили прокат электросамокатов

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 38 0

Власти города отметили, что готовы обсуждать принятое решение только после появления необходимой инфраструктуры.

В Елабуге запретили прокат электросамокатов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/АНДРЕЙ ЭРШТРЕМ; 5-tv.ru

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В Елабуге полностью запретили прокат средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты. Как сообщает aif.ru, причиной стало то, что городская среда не адаптирована для их безопасного использования.

В исполнительном комитете города подчеркнули, что готовы к обсуждению вопроса, но только после создания необходимых условий — в том числе дорожек, разметки и полос для движения СИМ. Кроме того, арендаторы не обеспечивают должного контроля за использованием самокатов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Благовещенск стал первым российским городом, где полностью запретили использование электросамокатов — как арендованных, так и личных с электродвигателем.

Местные власти утверждают, что иного выхода не было: договориться с кикшеринговыми сервисами не удалось. В то же время в Москве выбрали другой подход — снизили допустимую скорость передвижения. Это дало эффект: число ДТП с участием самокатов сократилось на 60%. Помимо этого, было заблокировано 32 тысячи аккаунтов пользователей, которым запрещено пользоваться таким транспортом.

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