Удары артиллеристов ошеломили боевиков ВСУ и разрушили их большую часть укреплений.

Артиллеристы группировки войск «Центр» нанесли массированный удар по укрепленным позициям ВСУ на красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Разведчики с помощью беспилотников обнаружили замаскированные позиции противника в лесополосе и передали их координаты артиллеристам. Расчет РСЗО «Град» быстро прибыл на подготовленную огневую позицию, развернул машину и выпустил 20 реактивных снарядов, уничтожив укрепления противника.

Массированный огонь ошеломил противника и разрушил большую часть укреплений. Это позволило штурмовым группам продвинуться вперед.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.