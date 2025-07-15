«На своем любимом плече»: Анна Седокова подогревает слухи о новом романе

Неужели сердце певицы вновь занято?

Певица Анна Седокова вызвала волну обсуждений в соцсетях, опубликовав трогательное фото, на котором она нежно обнимает мужчину за плечо, пишет издание 7Дней.ru. В подписи к снимку артистка написала: «Я на своем любимом плече», что сразу породило слухи о новом романе.

Фото: Instagram*/annasedokova

Ранее Анна уже демонстрировала знаки внимания от представителей противоположного пола, публикуя снимки с роскошными букетами, подаренными поклонниками. Судя по всему, певица постепенно восстанавливается после тяжелого периода, связанного с гибелью бывшего мужа.

В одном из недавних интервью Седокова поделилась своей жизненной философией и желанием идти вперед несмотря на трудности.

«Я выбираю жизнь. Я выбираю ее каждый день со всеми ее проблемами, препятствиями, болью», — говорила она.

Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму в 2020 году. Однако спустя всего четыре года артистка подала на развод. В декабре 2024-го брак был официально расторгнут. Через неделю после этого тело Яниса обнаружили в Москве. При нем была записка с текстом «Позвоните Анне».

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