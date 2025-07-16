Китай пообещал усилить свою поддержку России. После ультиматума из Вашингтона Пекин первым заявил, что сотрудничество с Москвой прекращать не собирается, а, наоборот, призывает усилить взаимную поддержку.

Из Китая, где сегодня собралась Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), тему продолжит корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Главная цель ШОС — безопасность на всем пространстве Евразии, противодействие наркотрафику, экстремизму и терроризму, при этом организация не является военным блоком.

Дискуссии по самой актуальной международной повестке: восстановление Афганистана, атаки Израиля на Иран. Удары Штатов по ядерным объектам Тегерана в ШОС осудили.

На пресс-конференции по итогам встречи в Тяньцзине Сергея Лаврова прежде всего спрашивают про так называемый новый план Трампа помощи Украине. Американский президент увеличивает поставки, правда, платить будет Европа. А партнерам России обещает пошлины, если те не отвернутся от нас. Москве же он дал 50 дней на заключение мира с Киевом. Похоже на ультиматум.

«Было раньше и 24 часа, было и 100 дней — мы все это проходили, и действительно хотим понять, чем движим президент Соединенных Штатов», — сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Впрочем, никто уже Запад давно не боится, тем более страны из числа партнеров по ШОС. В Шанхайскую организацию сотрудничества входят десять государств, в общей сложности это 3,5 миллиарда человек — половина населения планеты. Тех, кто хочет вступить в ШОС, всё больше.

«Сегодня принято решение о том, чтобы статус партнера ШОС был предоставлен Лаосской Народно-Демократической Республике. Большинство этих желающих стран будут участвовать в новом формате, этот формат называется ШОС+, в нем будут участвовать порядка 30 стран и многосторонних организаций», — заявил Лавров.

Такая популярность ШОС понятна. Министр иностранных дел Ирана признает, что в ШОС его поддержали в важный момент.

«ШОС — это очень важная региональная организация, и мы придаем ей большое значение. В ее рамках обсуждаются в том числе вопросы безопасности. Мы рады, что она выразила поддержку Исламской Республике Иран в связи с агрессией со стороны Израиля», — подчеркнул министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

На Китай страны НАТО и их «друзья» тоже постоянно оказывают давление. Прямо сейчас у берегов Австралии стартуют учения США и 18 союзников, 30 тысяч военных.

«Процесс отражает агрессивное продвижение НАТО на восток. Они хотели поглотить Украину, споткнулись. Их желание — обеспечить натовский контроль за ситуацией в сфере безопасности на всем континенте вместо конструктивных альтернатив», — подчеркнул Лавров.

Давят на Поднебесную и за дружбу с Москвой, вот только не на того напали. Грозят Штаты, Евросоюз ставит ультиматум, вот только разговаривать на языке ультиматумов с Поднебесной бесполезно: когда твоей цивилизации больше 5000 лет, истерику западных политиков можно просто игнорировать.

Тем более, что не иначе как под влиянием Запада Украина фактически заморозила переговорный процесс в Стамбуле, хотя Россия всегда проявляла готовность к диалогу. Третий раунд был предложен Москвой после 22 июня.

«Наверное, им опять Макроны, Стармеры, Урсулы и Мерцы запрещают это делать. Когда все эти персонажи просто в один голос требуют срочно накачивать Украину дополнительными наступательными вооружениями. Говорить о том, что нет никакого прогресса, и поэтому 50 дней — если бы на неделю с 22 июня украинская сторона согласилась назвать дату третьего раунда, может быть, там уже и 30 дней осталось», — заключил Лавров.

Чуть больше месяца остается до встречи ШОС уже на уровне глав государств, которая пройдет тоже здесь, в Тяньцзине.