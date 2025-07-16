«У меня белая зависть»: Романович об успехе Борисова в Голливуде

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 32 0

Актер Сергей Романович по-белому завидует успеху Юры Борисова в Голливуде

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Артист задумался о собственных перспективах в таком же направлении.

Знание иностранного языка необязательно для получения ролей в зарубежных кинокартинах, что доказывает пример российских актеров Юры Борисова и Марка Эйдельштейна. Об этом актер Сергей Романович заявил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Нейробатя».

По его словам, успеху артистов-соотечественников, сыгравшим в американском фильме «Анора», он «завидует по-белому». К тому же собеседник отметил, что Борисов и Эйдельштейн вышли на новый уровень, поскольку не владеют английским языком в совершенстве, но все же были отмечены в киноиндустрии Голливуда по достоинству.

«Это очень круто. У меня белая зависть, приятная. Я понимаю, что чуваки просто расширяют границы, разрывают шаблоны. И ты такой: „Так, оказывается, необязательно знать английский идеально, чтобы попасть в кино“. Вот есть Юра Борисов, который просто с ужасным акцентом и при этом попал туда», — пояснил Романович.

Актер признался, что теперь и сам задумался о перспективах в подобном направлении.

«Это тебя приземляет. И ты такой: „Черт, почему я тогда не мечтаю об Америке? Почему я придумываю себе оправдания, что надо выучить английский“. Когда есть Юра, который просто разорвал этот шаблон и всем утер нос», — заключил он.

В 2017 году Сергей Романович принял ислам, после этого он объявил об уходе из кино, а после перестал вести публичную жизнь. А потом он завел семью, проживал в нескольких странах. В 2023 году Романович снова приехал в Россию. Через год он возобновил актерскую карьеру, снявшись в нескольких сериалах. Первый проект с ним вышел в июне 2025 года — сериал «Хутор».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юру Борисова утвердили на роль в фильме про разработчика OpenAI. По предварительной информации, артист может сыграть с актером Эндрю Гарфилдом и актрисой Моникой Барбаро.

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