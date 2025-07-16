Манящая прохлада: чем страшны охлаждающие коврики для животных

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 30 0

Ветврач Шеляков: охлаждающие коврики могут привести к циститу у животных

Манящая прохлада: чем страшны охлаждающие коврики для животных

Фото: 5-tv.ru

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При неправильном использовании приспособления у питомцев могут возникнуть хронические заболевания.

Охлаждающий коврик для животных может стать причиной обострения хронических заболеваний у домашних питомцев, в числе которых цистит или пневмония. Про это в беседе с Life.ru рассказал ветеринарный врач Михаил Шеляков.

По словам специалиста, простудные заболевания у животных летом случаются чаще из-за скопления инфекций в теплом воздухе. Коврики и специальные попонки, разработанные для жаркого периода, требуют осознанного подхода в применении.

Хотя такие внутренние органы, как печень и сердце у животных, приспособления отморозить не могут, частое осложнение при неправильном использовании коврика — цистит.

Помимо этого заболевания, наиболее распространенным является бронхит. В тяжелой форме цистит может сопровождаться кровянистыми выделениями, а бронхит перейдет в пневмонию.

«Если котик или собачка излишне долго на коврике будет находиться, то локально именно, когда вся температура тела у нас повышена, но локально мы охлаждаем, то мы можем привести к развитию хронических заболеваний или обострению уже имеющихся заболеваний», — пояснил ветврач.

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