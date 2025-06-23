На еду, паразитов и даже блох: как определить аллергию у кошки

Кошачьи, как и люди, нередко мучаются от аллергии. Однако ее симптомы могут схожи и с другими, более опасными заболеваниями.

О том, когда животное следует вести к ветеринару, эксклюзивно в эфире радио «Петербург» рассказал ветеринарный врач Института ветеринарной биологии, кинолог-эксперт, кандидат биологических наук Игорь Валерьевич Чуваев.

Самая частая аллергия — на блох

Аллергия у кошек не редкость. Например, пищевая. Также бывает аллергия на моющие средства, пыль и даже на наполнитель для лотков. Но, по словам эксперта, самая частая — на укусы насекомых, в частности блох.

«Признаки определить несложно. Это покраснение кожи, ушей и глаз, сухость, зуд, беспокойство, проплешины. Кошки могут отказываться от еды, худеть. Это связано уже с психоэмоциональной реакцией. Отнести животное к дерматологу нужно если оно стало резко дергаться, выкусывать какие-то участки кожи, беспокоиться, чесаться», — объяснил Чуваев.

А еще, как и у людей, у кошачьих бывает сезонная аллергия на пыльцу — питомец тоже начинает бесконечно чихать. Но чихание и кашель могут быть показателем не только аллергии, но и наличия гельминтов.

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Потому при появлении аллергической реакции стоит в первую очередь проглистогонить своего кота. И, если симптомы не исчезнут — вести его к ветеринару. Это позволит потратить на лечение намного меньше времени.

Глаза кошек лучше лечить специалисту

Еще один частый симптом при аллергии — покраснения глаз питомца и слезоточивость. Но причиной могут быть и другие заболевания.

«Это могут быть инфекционные болезни, например, хламидиоз», — отметил Игорь Чуваев.

А еще — вирусный или инфекционный конъюнктивит. Потому при заболеваниях глаз лучше не заниматься самолечением. Максимум — закапать в глаза кошке физраствор, чтобы исключить воспаление из-за пыли или попавшей в глаз шерстинки. Если это не поможет, то животное следует сразу же отнести к ветеринару.

«Признаки конъюнктивита: покраснение глаз, воспалительные процессы, слезотечение, а потом появляются еще и гнойные выделения», — перечислил симптомы ветеринар.

Никаких человеческих лекарств

Многие хозяева пытаются лечить своего питомца человеческими лекарствами, особенно при аллергии. Однако делать это нежелательно.

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«Таблетку, которая рассчитана на человека, рассчитать на кошку бывает непросто, как и поделить. А кошачьи антигистаминные препараты уже рассчитаны. Например, одна таблетка на пять килограмм веса животного», — объяснил ветеринар.

Дать лекарство обычно очень сложно — кот кусается, царапается, вырывается и выплевывает невкусное лекарство. Для таких случаев Игорь Чуваев советует таблеткодаватели для кошек, которые можно приобрести в ветеринарной аптеке или на маркетплейсах.

«Класть таблетку через специальный прибор надо на корень языка, дальше закрыть рот, приподнять голову животного и погладить его по горлу, чтобы вызвать глотательный рефлекс», — пояснил Чуваев.

Главное, не забывать о технике безопасности, потому что и в таком варианте дачи лекарства можно остаться с искусанными и расцарапанными руками. А кошачьи царапины и укусы могут быть весьма болезненны и плохо заживать.