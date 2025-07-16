Цифровое поколение: психолог о развитии детей в эпоху гаджетов и интернета

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 45 0

Психолог Абравитова: дети должны развиваться не только благодаря гаджетам

Фото, видео: www.globallookpress.com/Elmar Kremser/SVEN SIMON; 5-tv.ru

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Если сегодня перекрыть доступ к современным технологиям, то и взрослые почувствуют себя слепыми.

Дети, которые растут в цифровой эпохе, должны развиваться не только благодаря гаджетам. Об этом корреспонденту 5-tv.ru сказала Марианна Абравитова — клинический психолог на премьере фильма «Неробатя».

По словам специалиста, дети с самого раннего возраста взаимодействуют с гаджетами, что, естественно, влияет на формирование личности. Поэтому стоит обратить внимание на то, что существует опасность «крена» в сторону цифровизации, когда личность без современных технологий развивается по минимуму.

«Родители должны учитывать вот этот фактор, что личность сама по себе должна находиться и один на один сама с собой, уметь быть с собой, уметь размышлять, уметь использовать ресурсы свои биопсихологические, психические для того, чтобы развиваться. А не только смотреть в сторону технологий, гаджетов и интернета», — объяснила психолог.

При этом эксперт подчеркнула, что при соблюдении равновесия нет ничего плохого в том, что молодое поколение с раннего возраста с технологиями на «ты». Она замечает, что даже если взрослых людей лишить, к примеру, интернета, то они будут чувствовать себя некомфортно, как будто с завязанными глазами. А те, для кого интернет существовал всегда, однозначно потеряются.

«Они (дети, родившиеся в цифровую эпоху. — Прим. ред.) растут в том мире, который есть, они встроены в тот мир, который есть. Естественно, это хорошо, потому что они могут вместе с этим миром продвигаться и использовать все, что он дает», — пояснила Абравитова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России создали ИИ для быстрого поиска пропавших детей по камерам.

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