«Какой он страшный»: дикие медведи захватывают улицы Сочи и пугают людей

На улицах Сочи засняли дикого медведя

Медведи, нашествие которых наблюдается в последние месяцы в нескольких регионах России, включая Красноярский край, начали открыто захватывать улицы Сочи. Местный житель опубликовал кадры, на которых хищный зверь спокойно разгуливает по дорогам в районе Красной Поляны. Мужчина с дочкой приехал отдохнуть в местном СПА-салоне и стал свидетелем того, как косолапый разорил мусорку и спокойным шагом удалился под арку моста.

«Стой, стой, стой! Емае! Какой он страшный! Емае! Подъедь к нему», — кричит шокированная девушка на заднем плане.

Ранее 30 сентября другой осмелевший медведь попытался вторгнуться в школьную столовую в иркутском селе — его застрелили на месте. Вторжения хищников стали проблемой федерального уровня. Ранее заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев отметил, что за последние 30 лет численность бурых медведей выросла более чем в два раза — сейчас их насчитывается более 300 тысяч.

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