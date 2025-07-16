Продажи препаратов для похудения в России выросли в шесть раз с начала года

Речь о средствах, которые предназначены для лечения диабета.

Россияне массово скупают препараты для похудения. Продажи с начала года выросли в шесть раз. Такими данными поделились в Центре развития перспективных технологий.

Как выяснили «Известия», речь о средствах, которые предназначены для лечения диабета. И этим обеспокоены медики.

Бесконтрольный прием таких препаратов может вызвать депрессию, панкреатит, обострение гастрита и проблемы с пищеварением. Кроме того, повышается риск развития рака щитовидной железы.