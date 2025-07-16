Продажи препаратов для похудения в России выросли в шесть раз с начала года

Эфирная новость 26 0

Продажи препаратов для похудения в России выросли в шесть раз с начала года

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Речь о средствах, которые предназначены для лечения диабета.

Россияне массово скупают препараты для похудения. Продажи с начала года выросли в шесть раз. Такими данными поделились в Центре развития перспективных технологий.

Как выяснили «Известия», речь о средствах, которые предназначены для лечения диабета. И этим обеспокоены медики.

Бесконтрольный прием таких препаратов может вызвать депрессию, панкреатит, обострение гастрита и проблемы с пищеварением. Кроме того, повышается риск развития рака щитовидной железы.

+21° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
77.96
-0.41 91.15
-0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:15
Готовы платить любые деньги: Роскачество проверит рынок видеиогр в стране
13:05
Российские военные освободили Новохатское в ДНР
13:00
Армия Китая провела учения с участием робопсов
12:50
Орбан призвал ввести санкции против украинских чиновников
12:30
Установлена личность одного из стрелявших в бойца MMA Хизриева в Махачкале
12:15
Оружие дороже жизни: пленные украинские боевики рассказали об условиях в ВСУ

Сейчас читают

В Чехии признали невозможность наказать свои компании, торгующие с Россией
«Он манипулятор»: Ольга Серябкина о воспитании сына
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025