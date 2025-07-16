Продажи препаратов для похудения в России выросли в шесть раз с начала года
Продажи препаратов для похудения в России выросли в шесть раз с начала года
Фото, видео: 5-tv.ru
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Речь о средствах, которые предназначены для лечения диабета.
Россияне массово скупают препараты для похудения. Продажи с начала года выросли в шесть раз. Такими данными поделились в Центре развития перспективных технологий.
Как выяснили «Известия», речь о средствах, которые предназначены для лечения диабета. И этим обеспокоены медики.
Бесконтрольный прием таких препаратов может вызвать депрессию, панкреатит, обострение гастрита и проблемы с пищеварением. Кроме того, повышается риск развития рака щитовидной железы.
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