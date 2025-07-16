Танцы и спорт на свежем воздухе: москвичей приглашают на бесплатные тренировки

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 27 0

Танцы и спорт на свежем воздухе: москвичей приглашают на бесплатные тренировки

Танцы и спорт на свежем воздухе: москвичей приглашают на бесплатные тренировки

Фото: © РИА Новости/Александр Полегенько

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В рамках проекта «Лето в Москве» проходят бесплатные спортивные и танцевальные занятия в парках и на фестивальных площадках города.

В рамках проекта «Лето в Москве» проходят бесплатные спортивные и танцевальные занятия в парках и на фестивальных площадках города.

Жители столицы могут присоединиться к бесплатным тренировкам по роллер-спорту и различным танцевальным направлениям, которые проходят в рамках городского проекта «Лето в Москве». Программа реализуется при поддержке Департамента спорта города Москвы и охватывает десятки общественных пространств, парков и фестивальных зон, сообщает пресс-служба ведомства.

Роллер-тренировки организованы в рамках инициативы «Мой спортивный район» и проходят дважды в неделю — по средам и воскресеньям в 19:00. Под руководством профессиональных тренеров участники развивают координацию, укрепляют мышцы корпуса и улучшают чувство равновесия. Записаться на занятия можно на официальном сайте проекта, участие открыто для всех желающих старше 18 лет.

Танцевальные тренировки проводятся по программе «Спортивные выходные», которую департамент спорта реализует совместно с центрами «Мои документы». Участников ждут хип-хоп, бачата, самба, джаз-фанк и другие стили. Такие занятия не только поднимают настроение, но и способствуют укреплению сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Проект «Лето в Москве» продолжит радовать горожан насыщенной программой до конца сезона, предлагая множество культурных, спортивных и досуговых мероприятий для всех возрастов.

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