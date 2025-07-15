Территория будущего: что ждет гостей фестиваля городского хозяйства в столице

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 33 0

Что ждет гостей фестиваля городского хозяйства в Москве

Территория будущего: что ждет гостей фестиваля городского хозяйства

Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

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Москвичи узнаю, как работает мегаполис изнутри — в формате выставок, игр, лекций и арт-инсталляций.

С 1 августа по 14 сентября в спорткомплексе «Лужники» откроется фестиваль городского хозяйства, ставший частью масштабного форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

На территории площадок гости смогут увидеть уникальную выставку специализированной техники, побывать на лекциях и мастер-классах, попробовать себя в роли коммунальных работников и даже поучаствовать в создании городской инфраструктуры — от прокладки труб до запуска лифтов.

Одной из центральных зон станет павильон с цифровыми арт-объектами: посетители увидят серию картин «ЖКХ будущего», созданных при помощи искусственного интеллекта в стилистике русских художников. А рядом — инсталляции «Цветущий город ЖКХ», «Цветы Москвы» и «Каменный цветок», напоминающие о труде сотрудников, ухаживающих за парками, фонтанами и дворами столицы.

Под открытым небом на 17 тематических станциях расскажут, как вырабатывается тепло и электроэнергия, как сортируются отходы, укладываются дороги и ухаживают за зелеными насаждениями. Здесь можно будет не только узнать, но и «построить» водопровод, собрать систему освещения или выбрать домашнего питомца из приюта. А для юных гостей подготовлены зоны с играми и мини-картингом на моделях городского транспорта.

В отдельной зоне посетителей познакомят с работой экстренных служб. Здесь можно будет примерить костюм пожарного, покорить скалодром, освоить приемы первой помощи и пообщаться с четвероногими помощниками спасателей. Также пройдут мастер-классы по созданию шоперов, позолоте гипсовых скульптур и даже получению энергии с помощью катушки Теслы.

Форум «Москва 2030» позволит заглянуть в будущее столицы, увидеть достижения городского хозяйства, познакомиться с профессиями и технологиями, которые уже сегодня формируют облик мегаполиса.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в июле и августе в Москве пройдут вечера для студентов.

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