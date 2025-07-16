Чехия признала невозможность полного запрета торговли с Россией

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 40 0

Чехия признала невозможность полного запрета торговли с Россией

Чехия признала невозможность полного запрета торговли с Россией

Фото: © РИА Новости/Михаил Голенков

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Часть чешского экспорта продолжает поступать в РФ через посредников, несмотря на политическую позицию Праги.

Министр промышленности и торговли Чехии Лукаш Влчек заявил, что полностью остановить торговлю чешских компаний с Россией и Белоруссией пока невозможно. Об этом он заявил на брифинге, комментируя включение ряда чешских фирм в украинский санкционный список, сообщает EADaily.

По его словам, государству известны случаи поставок продукции в Россию, но запретить такие операции сложно, поскольку нередко товары идут через третьи страны и запутанные цепочки посредников.

Влчек подчеркнул, что считает такие действия со стороны предпринимателей предосудительными:

«Некоторые чехи по-прежнему торгуют с режимом, который называет нас враждебной страной. Это моральный выбор, но и политический вызов».

Он отметил, что в ряде случаев речь идет о компаниях, для которых российский рынок остается одним из ключевых, а переориентация на другие регионы требует времени и серьезных ресурсов.

Министр добавил, что его ведомство работает над мерами поддержки для таких компаний и одновременно ищет новые правовые пути для ограничения экспорта в Россию и Белоруссию. Однако эффективность этих мер во многом зависит от личной позиции бизнеса.

«К сожалению, для многих это остается прежде всего вопросом прибыли», — резюмировал Влчек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Чехия не будет покупать оружие США для Украины.

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Чехия признала невозможность полного запрета торговли с Россией

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